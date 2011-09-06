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Люксембург - Албания
Люксембург - Албания: обзор матча 06 сентября 2011
Люксембург
06.09.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 10 тур
2 : 1
Завершен
Албания
27'
Ж. Беттмер
78'
О. Йоахим
64'
Э. Богдани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Албания
Замена
Ж. Педро
️️️️
Б. Паял
Вторая желтая
Э. Богдани
Желтая карточка
Э. Богдани
ГОЛ! 2:1!
О. Йоахим
Замена
С. Бенси
️️️️
Д. Да Мота
Замена
О. Йоахим
️️️️
Ш. Левек
ГОЛ! 1:1!
Э. Богдани
Замена
Э. Булку
️️️️
Ф. Велиу
Красная карточка
А. Аголли
Желтая карточка
А. Лала
Замена
Г. Музака
️️️️
Э. Капллани
Замена
Э. Бакай
️️️️
К. Дуро
Желтая карточка
Т. Шнелл
Желтая карточка
А. Тели
ГОЛ! 1:0!
Ж. Беттмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Алтын Лала
ОП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Эрвин Скела
АП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
6
Жоэль Педро
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Албания
0
Исли Хиди
ВР
4
Эндри Врапи
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
3-1-5-1
1
Жубер
15
Буквич
0
Блейз
5
Шнелл
10
Паял
11
Левек
17
Мутш
3
Йениш
7
Жерсон
0
Беттмер
9
Да Мота
4-1-1-1-3
1
Уйкани
2
Велиу
0
Вангели
7
Аголли
0
Тели
0
Лала
0
Дуро
0
Скела
18
Салихи
15
Богдани
9
Капллани
10
Паял
6
Педро
6
Педро
10
Паял
11
Левек
13
Йоахим
13
Йоахим
11
Левек
9
Да Мота
11
Бенси
11
Бенси
9
Да Мота
9
Капллани
0
Музака
0
Музака
9
Капллани
2
Велиу
0
Булку
0
Булку
2
Велиу
0
Дуро
0
Бакай
0
Бакай
0
Дуро
Остались в запасе
Люксембург
Албания
12
Марк Обервайс
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
14
Том Латерца
ЛЗ
Главный тренер
Люк Хольц
4
Эндри Врапи
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
0
Исли Хиди
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йосип Куже
Остались в запасе
12
Марк Обервайс
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
14
Том Латерца
ЛЗ
Остались в запасе
4
Эндри Врапи
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
0
Исли Хиди
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Йосип Куже
Статистика матча Люксембург - Албания
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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