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Албания - Люксембург
Албания - Люксембург: обзор матча 07 сентября 2010
Албания
07.09.2010, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Люксембург
37'
Х. Салихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Люксембург
+1
Замена
Д. Коллетт
️️️️
Ж. Беттмер
Замена
А. Лила
️️️️
К. Дуро
+1
Желтая карточка
Э. Булку
Желтая карточка
Э. Богдани
Замена
М. Мартино
️️️️
Т. Латерца
Замена
Я. Хика
️️️️
Г. Музака
Вторая желтая
М. Мутш
ГОЛ! 1:0!
Х. Салихи
Желтая карточка
Р. Петерс
Желтая карточка
М. Мутш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Эрвин Скела
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Албания
0
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Ямир Хика
ЦП
Люксембург
0
Дан Коллетт
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4-2-1-2
0
Бечай
6
Цурри
7
Аголли
0
Булку
0
Даллку
0
Музака
0
Дуро
0
Скела
18
Салихи
15
Богдани
3-3-3-1
1
Жубер
0
Блейз
0
Кинцигер
5
Шнелл
4
Хоффманн
10
Паял
14
Латерца
0
Беттмер
6
Петерс
17
Мутш
9
Да Мота
0
Дуро
2
Лила
2
Лила
0
Дуро
0
Музака
0
Хика
0
Хика
0
Музака
0
Беттмер
0
Коллетт
0
Коллетт
0
Беттмер
14
Латерца
15
Мартино
15
Мартино
14
Латерца
Остались в запасе
Албания
Люксембург
0
Кристи Вангели
ЦЗ
Главный тренер
Йосип Куже
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
0
Кристи Вангели
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Йосип Куже
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Албания - Люксембург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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