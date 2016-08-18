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    Зелько Бркич - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Зелько
    Фамилия Бркич
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 июля 1987 (35 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2017 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 ПАОК (Салоники)
    16.02.2017 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    08.12.2016 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Слован (Либерец)
    24.11.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:3 ПАОК (Салоники)
    03.11.2016 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:1 Карабах (Агдам)
    20.10.2016 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:0 ПАОК (Салоники)
    29.09.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 1:2 ПАОК (Салоники)
    15.09.2016 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    25.08.2016 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Динамо (Тбилиси)
    18.08.2016 Был в запасе Динамо (Тбилиси) 0:3 ПАОК (Салоники)
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