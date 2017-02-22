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Зелько Бркич
Статистика
Зелько Бркич - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1987 (39), Нови Сад
#23 | Вратарь
194 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Шальке-04
1 : 1
22.02.2017
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
ПАОК
0 : 3
16.02.2017
Шальке-04
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
2 : 0
08.12.2016
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Фиорентина
2 : 3
24.11.2016
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
ПАОК
0 : 1
03.11.2016
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Карабах
2 : 0
20.10.2016
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Слован
1 : 2
29.09.2016
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2016
Фиорентина
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ПАОК
2 : 0
25.08.2016
Динамо Тб
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Динамо Тб
0 : 3
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ПАОК
Был в запасе
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