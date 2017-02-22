Статистика по турнирам

Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011