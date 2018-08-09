Андре Шембри - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Шембри
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьета
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Шембри
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьета
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Аполлон (Лимассол)
|29.11.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Лацио (Рим)
|08.11.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Аполлон (Лимассол)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|20.09.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|30.08.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|Базель (Базель)
|23.08.2018
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:2
|Аполлон (Лимассол)
|16.08.2018
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|4:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.08.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Железничар (Сараево)
|26.07.2018
|Был в запасе
|Железничар (Сараево)
|1:2
|Аполлон (Лимассол)
|19.07.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Стумбрас (Каунас)