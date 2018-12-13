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Андре Шембри
Статистика
Андре Шембри - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1986 (40), Пьета
#10 | Нападающий
178 см
Мальта
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Марсель
1 : 3
13.12.2018
Аполлон
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Аполлон
2 : 0
29.11.2018
Лацио
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Аполлон
2 : 3
08.11.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2018
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Аполлон
2 : 2
04.10.2018
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Лацио
2 : 1
20.09.2018
Аполлон
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Аполлон
1 : 0
30.08.2018
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Базель
3 : 2
23.08.2018
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Динамо-Брест
1 : 0
16.08.2018
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Аполлон
4 : 0
09.08.2018
Динамо-Брест
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Аполлон
3 : 1
02.08.2018
Железничар
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Железничар
1 : 2
26.07.2018
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Аполлон
2 : 0
19.07.2018
Стумбрас
1' - 90'
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