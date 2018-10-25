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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Аполлон
Айнтрахт - Аполлон: обзор матча 25 октября 2018
Айнтрахт
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон
13'
Ф. Костич
32'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аполлон
Желтая карточка
Ф. Костич
64'
64'
Желтая карточка
Э. Сачетти
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
17
Жоау Педру
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
5
Эстебан Сачетти
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
99
Антон Маглица
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
4-2-3-1
1
Реннов
20
Хасебе
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Де Гузман
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
3-4-1-2
83
Вале
88
Василиу
27
Роберж
17
Педру
14
Перейра
10
Маркович
25
Кириаку
5
Сачетти
29
Карайол
13
Папулис
99
Маглица
Остались в запасе
Айнтрахт
Аполлон
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Айнтрахт - Аполлон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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