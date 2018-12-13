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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Аполлон
Марсель - Аполлон: обзор матча 13 декабря 2018
Марсель
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аполлон
11'
Ф. Товен
8'
А. Маглица (П)
30'
А. Маглица
56'
М. Стиляну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Аполлон
Вторая желтая
Л. Окампос
90'
+3
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
90'
Желтая карточка
Л. Окампос
71'
Желтая карточка
Л. Густаво
64'
Желтая карточка
Б. Сарр
61'
56'
ГОЛ! 1:3!
М. Стиляну
49'
Желтая карточка
В. Роберж
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Маглица
Пас отдал
М. Стиляну
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Лопес
11'
Красная карточка
Б. Камара
8'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Маглица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
10
Саша Маркович
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
20
Ричард Сума
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
3-2-2-3
1
Эскале
23
Рами
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
4-3-3
83
Вале
15
Уедраого
28
Стиляну
88
Василиу
27
Роберж
10
Маркович
17
Брю
25
Кириаку
77
Сардинеро
99
Маглица
10
Шембри
Остались в запасе
Марсель
Аполлон
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
88
Тасос Киссас
ВР
20
Ричард Сума
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
20
Ричард Сума
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Марсель - Аполлон
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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