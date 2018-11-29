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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Лацио
Аполлон - Лацио: обзор матча 29 ноября 2018
Аполлон
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
82'
С. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Лацио
Желтая карточка
С. Маркович
87'
ГОЛ! 1:0!
С. Маркович
Пас отдал
Ф. Папулис
82'
Желтая карточка
А. Маглица
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
В. Роберж
49'
19'
Желтая карточка
А. Мургиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
17
Жоау Педру
ЦЗ
10
Саша Маркович
ЦП
5
Эстебан Сачетти
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
11
Эмилио Зелая
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
9
Алессандро Росси
ЦФ
3-3-2
83
Вале
15
Уедраого
27
Роберж
17
Педру
10
Маркович
5
Сачетти
20
Сума
77
Сардинеро
10
Шембри
3-2-2-2
1
Прото
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Касерес
22
Дурмиси
15
Баштуш
23
Бериша
32
Катальди
32
Корреа
10
Кайседо
Остались в запасе
Аполлон
Лацио
88
Тасос Киссас
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
11
Эмилио Зелая
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
11
Эмилио Зелая
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аполлон - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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