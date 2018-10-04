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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Марсель
Аполлон - Марсель: обзор матча 04 октября 2018
Аполлон
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
74'
С. Маркович
90+1'
Э. Зелая
50'
Д. Пайет
67'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Марсель
ГОЛ! 2:2!
Э. Зелая
Пас отдал
Ф. Папулис
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ж. Амави
79'
Желтая карточка
Д. Пайет
75'
Замена
Г. Сертик
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 1:2!
С. Маркович
Пас отдал
Ф. Папулис
74'
67'
ГОЛ! 0:2!
Л. Густаво
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
А. Маглица
️️️️
М. Карайол
65'
62'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Ф. Папулис
57'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
А. Сардинеро
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
46'
Замена
В. Жермен
️️️️
Х. Сакаи
46'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Митроглу
Желтая карточка
М. Карайол
45'
+1
Замена
С. Маркович
️️️️
Э. Юсте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
77
Адриан Сардинеро
ВР
17
Жоау Педру
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
17
Кевин Брю
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
5
Эстебан Сачетти
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Марсель
15
Дуйе Чалета-Цар
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
10
Саша Маркович
ЦП
10
Андре Шембри
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
2-4-1-2
83
Вале
17
Педру
27
Роберж
17
Брю
20
Сума
5
Сачетти
14
Перейра
29
Карайол
11
Зелая
6
Юсте
2-2-2-2-1
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
10
Пайет
28
Радоньич
11
Митроглу
6
Юсте
10
Маркович
10
Маркович
6
Юсте
77
Сардинеро
13
Папулис
13
Папулис
77
Сардинеро
29
Карайол
99
Маглица
99
Маглица
29
Карайол
11
Митроглу
70
Сарр
70
Сарр
11
Митроглу
14
Густаво
22
Сертик
22
Сертик
14
Густаво
2
Сакаи
98
Жермен
98
Жермен
2
Сакаи
Остались в запасе
Аполлон
Марсель
88
Тасос Киссас
ВР
10
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
10
Андре Шембри
ЦФ
Остались в запасе
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Аполлон - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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