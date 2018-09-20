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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Аполлон
Лацио - Аполлон: обзор матча 20 сентября 2018
Лацио
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа H, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аполлон
14'
Л. Альберто
84'
Ч. Иммобиле (П)
88'
Э. Зелая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аполлон
88'
ГОЛ! 2:1!
Э. Зелая
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
84'
Желтая карточка
Л. Лейва
81'
Замена
С. Лулич
️️️️
С. Милинкович-Савич
73'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
72'
69'
Замена
Э. Зелая
️️️️
Ф. Перейра
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Л. Альберто
62'
Замена
Л. Лейва
️️️️
М. Бадель
61'
Желтая карточка
М. Бадель
58'
46'
Замена
С. Маркович
️️️️
Х. Кириаку
46'
Замена
М. Карайол
️️️️
А. Маглица
21'
Желтая карточка
Э. Юсте
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ф. Кайседо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
17
Жоау Педру
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
5
Эстебан Сачетти
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
10
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Саша Маркович
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
11
Эмилио Зелая
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
3-2-2-1-1
11
Мургиа
4
Касерес
8
Баста
22
Дурмиси
15
Ачерби
15
Баштуш
47
Бадель
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
10
Кайседо
3-3-4
83
Вале
17
Педру
88
Василиу
27
Роберж
5
Сачетти
14
Перейра
25
Кириаку
10
Шембри
99
Маглица
6
Юсте
13
Папулис
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
47
Бадель
6
Лейва
6
Лейва
47
Бадель
18
Альберто
9
Иммобиле
9
Иммобиле
18
Альберто
99
Маглица
29
Карайол
29
Карайол
99
Маглица
25
Кириаку
10
Маркович
10
Маркович
25
Кириаку
14
Перейра
11
Зелая
11
Зелая
14
Перейра
Остались в запасе
Лацио
Аполлон
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Лацио - Аполлон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
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