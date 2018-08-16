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Динамо-Брест - Аполлон
Динамо-Брест - Аполлон: обзор матча 16 августа 2018
Динамо-Брест
16.08.2018, четверг, 20:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Аполлон
86'
П. Нехайчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Аполлон
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
А. Хобленко
86'
Начало матча
Статистика матча Динамо-Брест - Аполлон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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