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Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Айнтрахт
Аполлон - Айнтрахт: обзор матча 08 ноября 2018
Аполлон
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
71'
Э. Зелая
90+4'
Э. Зелая (П)
17'
Л. Йович
55'
С. Аллер
58'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Айнтрахт
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Зелая
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Ребич
86'
Желтая карточка
Й. Виллемс
81'
Вторая желтая
М. Штендера
ГОЛ! 1:3!
Э. Зелая
Пас отдал
Ж. Педру
71'
70'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Гачинович
55'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
М. Гачинович
37'
Желтая карточка
М. Штендера
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Йович
Пас отдал
Й. Виллемс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
88
Тасос Киссас
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
5
Эстебан Сачетти
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
10
Андре Шембри
ЦФ
99
Антон Маглица
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
17
Жоау Педру
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
4-3-3
88
Киссас
15
Уедраого
27
Роберж
88
Василиу
28
Стиляну
25
Кириаку
5
Сачетти
10
Маркович
99
Маглица
10
Шембри
77
Сардинеро
3-2-2-1-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
19
Абрахам
21
Да Коста
15
Виллемс
6
Фернандес
18
Штендера
8
Гачинович
22
Аллер
9
Йович
Остались в запасе
Аполлон
Айнтрахт
83
Бруну Вале
ВР
17
Жоау Педру
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
83
Бруну Вале
ВР
17
Жоау Педру
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аполлон - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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