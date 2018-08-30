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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Базель
Аполлон - Базель: обзор матча 30 августа 2018
Аполлон
30.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Базель
51'
Желтая карточка
А. Айети
Начало матча
Статистика матча Аполлон - Базель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
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