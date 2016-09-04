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    Клэйтон Файлла - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Клэйтон
    Фамилия Файлла
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Заббар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1986 (37 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Словакия 3:0 Мальта
    05.10.2017 Был в запасе Мальта 1:1 Литва
    04.09.2017 Был в запасе Шотландия 2:0 Мальта
    10.06.2017 1' -90' Словения 2:0 Мальта
    64'
    11.11.2016 Был в запасе Мальта 0:1 Словения
    11.10.2016 Был в запасе Литва 2:0 Мальта
    08.10.2016 Был в запасе Англия 2:0 Мальта
    04.09.2016 Был в запасе Мальта 1:5 Шотландия
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