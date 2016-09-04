Клэйтон Файлла - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Клэйтон
|Фамилия
|Файлла
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Заббар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Клэйтон
|Фамилия
|Файлла
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Заббар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Словакия
|3:0
|Мальта
|05.10.2017
|Был в запасе
|Мальта
|1:1
|Литва
|04.09.2017
|Был в запасе
|Шотландия
|2:0
|Мальта
|10.06.2017
|1' -90'
|Словения
|2:0
|Мальта
|64'
|11.11.2016
|Был в запасе
|Мальта
|0:1
|Словения
|11.10.2016
|Был в запасе
|Литва
|2:0
|Мальта
|08.10.2016
|Был в запасе
|Англия
|2:0
|Мальта
|04.09.2016
|Был в запасе
|Мальта
|1:5
|Шотландия