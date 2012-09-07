Эрлинг Якобсен - статистика
|Имя
|Эрлинг
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Имя
|Эрлинг
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:3
|Австрия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:1
|Казахстан
|10.09.2013
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:3
|Германия
|06.09.2013
|Был в запасе
|Казахстан
|2:1
|Фарерские острова
|22.03.2013
|Был в запасе
|Австрия
|6:0
|Фарерские острова
|16.10.2012
|61' -90'
|Фарерские острова
|1:4
|Ирландия
|12.10.2012
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:2
|Швеция
|07.09.2012
|Был в запасе
|Германия
|3:0
|Фарерские острова