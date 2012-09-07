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    Эрлинг Якобсен - статистика

    Имя Эрлинг
    Фамилия Якобсен
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1990 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Фарерские острова 0:3 Австрия
    11.10.2013 Был в запасе Фарерские острова 1:1 Казахстан
    10.09.2013 Был в запасе Фарерские острова 0:3 Германия
    06.09.2013 Был в запасе Казахстан 2:1 Фарерские острова
    22.03.2013 Был в запасе Австрия 6:0 Фарерские острова
    16.10.2012 61' -90' Фарерские острова 1:4 Ирландия
    12.10.2012 Был в запасе Фарерские острова 1:2 Швеция
    07.09.2012 Был в запасе Германия 3:0 Фарерские острова
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