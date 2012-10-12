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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Швеция
Фарерские острова - Швеция: обзор матча 12 октября 2012
Фарерские острова
12.10.2012, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 2
Завершен
Швеция
57'
Р. Балдвинссон
65'
А. Качаниклич
75'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Швеция
Замена
Х. Элттор
️️️️
Д. Удсен
85'
Замена
С. Ольсен
️️️️
Х. Ханссон
83'
Желтая карточка
Х. Ханссон
79'
77'
Замена
М. Берг
️️️️
М. Ранеги
75'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
П. Вернблум
Замена
А. Хансен
️️️️
К. Хольст
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Качаниклич
Пас отдал
З. Ибрагимович
62'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Вильхельмссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Балдвинссон
57'
45'
+2
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
Д. Удсен
21'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Маттиас Ранеги
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Суни Ольсен
ЦП
6
Рене Юнсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Швеция
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Расмус Эльм
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
14
Тобиас Сана
ЦФ
4-5-1
1
Нильсен
2
Наес
15
Фэре
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
8
Самуэльсен
13
Удсен
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
4-1-3-2
1
Исакссон
15
Ольссон
4
Гранквист
18
Ольссон
2
Лустиг
16
Вернблум
9
Чельстрем
7
Ларссон
21
Вильхельмссон
10
Ибрагимович
22
Ранеги
6
Ханссон
6
Ольсен
6
Ольсен
6
Ханссон
10
Хольст
21
Хансен
21
Хансен
10
Хольст
13
Удсен
11
Элттор
11
Элттор
13
Удсен
21
Вильхельмссон
8
Свенссон
8
Свенссон
21
Вильхельмссон
21
Вильхельмссон
11
Качаниклич
11
Качаниклич
21
Вильхельмссон
22
Ранеги
9
Берг
9
Берг
22
Ранеги
Остались в запасе
Фарерские острова
Швеция
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
9
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Ларс Ольсен
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Расмус Эльм
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
14
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
9
Джилли Соренсен
ЦП
Остались в запасе
23
Пер Ханссон
ВР
23
Йохан Далин
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Расмус Эльм
ОП
18
Самуэль Хольмен
ЦП
14
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Фарерские острова - Швеция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Торсвеллур
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