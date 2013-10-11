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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Казахстан
Фарерские острова - Казахстан: обзор матча 11 октября 2013
Фарерские острова
11.10.2013, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 1
Завершен
Казахстан
41'
Х. Ханссон
55'
А. Финонченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Казахстан
90'
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Финонченко
80'
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
А. Мулдаров
Замена
П. Клеттскард
️️️️
Й. Эдмундссон
77'
Замена
С. Ольсен
️️️️
Д. Удсен
77'
71'
Замена
М. Байжанов
️️️️
Н. Жумаскалиев
68'
Желтая карточка
Д. Шомко
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Финонченко
ГОЛ! 1:0!
Х. Ханссон
Пас отдал
Й. Наес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
13
Даниэль Удсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
19
Анатолий Богданов
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
16
Андрей Финонченко
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Фарерские острова
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
6
Суни Ольсен
ЦП
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Казахстан
22
Самат Отарбаев
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
16
Павел Шабалин
ЦП
7
Игорь Юрин
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
3-2-4-1
1
Нильсен
3
Давидсен
0
Давидсен
2
Наес
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
13
Удсен
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
4-4-2
22
Сидельников
3
Гурман
3
Мулдаров
3
Кислицын
18
Шомко
0
Коробкин
10
Энгель
11
Жумаскалиев
19
Богданов
20
Хижниченко
16
Финонченко
13
Удсен
6
Ольсен
6
Ольсен
13
Удсен
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
9
Клеттскард
14
Эдмундссон
3
Мулдаров
23
Логвиненко
23
Логвиненко
3
Мулдаров
11
Жумаскалиев
15
Байжанов
15
Байжанов
11
Жумаскалиев
16
Финонченко
23
Щеткин
23
Щеткин
16
Финонченко
Остались в запасе
Фарерские острова
Казахстан
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
16
Павел Шабалин
ЦП
7
Игорь Юрин
ЦП
22
Самат Отарбаев
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
Остались в запасе
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
16
Павел Шабалин
ЦП
7
Игорь Юрин
ЦП
22
Самат Отарбаев
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Фарерские острова - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Мунтян
(Бендеры)
Стадион:
Торсвеллур
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