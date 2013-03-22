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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Фарерские острова
Австрия - Фарерские острова: обзор матча 22 марта 2013
Австрия
22.03.2013, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
6 : 0
Завершен
Фарерские острова
8'
Ф. Хозинер
20'
Ф. Хозинер
28'
А. Иваншиц
77'
З. Юнузович
78'
Д. Алаба
82'
Г. Гарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Фарерские острова
86'
Замена
А. Грегерсен
️️️️
Х. Элттор
ГОЛ! 6:0!
Г. Гарич
82'
78'
Замена
А. Хансен
️️️️
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 5:0!
Д. Алаба
Пас отдал
А. Вайманн
78'
ГОЛ! 4:0!
З. Юнузович
77'
72'
Замена
П. Дам Якобсен
️️️️
С. Самуэльсен
Замена
М. Зуттнер
️️️️
К. Фукс
72'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Иваншиц
62'
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
В. Кавлак
56'
55'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
47'
Желтая карточка
Й. Наес
40'
Желтая карточка
Х. Ханссон
ГОЛ! 3:0!
А. Иваншиц
28'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хозинер
20'
Желтая карточка
Ф. Хозинер
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хозинер
Пас отдал
К. Фукс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Австрия
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
12
Петур Дам Якобсен
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
3-2-3-2
1
Линднер
8
Алаба
4
Погатец
3
Драгович
5
Фукс
2
Гарич
10
Иваншиц
10
Юнузович
0
Кавлак
7
Арнаутович
0
Хозинер
4-4-1-1
1
Нильсен
2
Наес
15
Фэре
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
8
Самуэльсен
7
Беньяминсен
6
Ханссон
10
Хольст
14
Эдмундссон
11
Элттор
5
Фукс
13
Зуттнер
13
Зуттнер
5
Фукс
0
Кавлак
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
0
Кавлак
10
Иваншиц
23
Вайманн
23
Вайманн
10
Иваншиц
8
Самуэльсен
12
Якобсен
12
Якобсен
8
Самуэльсен
14
Эдмундссон
21
Хансен
21
Хансен
14
Эдмундссон
11
Элттор
4
Грегерсен
4
Грегерсен
11
Элттор
Остались в запасе
Австрия
Фарерские острова
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
22
Якоб Яншер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
13
Даниэль Удсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
22
Якоб Яншер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Удсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Австрия - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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