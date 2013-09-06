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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Фарерские острова
Казахстан - Фарерские острова: обзор матча 06 сентября 2013
Казахстан
06.09.2013, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 1
Завершен
Фарерские острова
48'
К. Нурдаулетов (П)
63'
А. Финонченко
23'
Ф. Беньяминсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Фарерские острова
Замена
М. Хайруллин
️️️️
Н. Жумаскалиев
89'
Замена
С. Остапенко
️️️️
А. Кислицын
83'
80'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
Х. Ханссон
80'
Замена
П. Клеттскард
️️️️
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 2:1!
А. Финонченко
63'
49'
Желтая карточка
Х. Ханссон
48'
Желтая карточка
Й. Наес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Нурдаулетов
48'
Замена
А. Финонченко
️️️️
А. Щеткин
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Беньяминсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
19
Анатолий Богданов
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Суни Ольсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
13
Захар Коробов
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
7
Игорь Юрин
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
16
Андрей Финонченко
ЦФ
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Лиф Никласен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
3-1-4-2
22
Сидельников
18
Шомко
0
Дмитренко
3
Кислицын
6
Нурдаулетов
19
Богданов
0
Коробкин
11
Жумаскалиев
23
Логвиненко
23
Щеткин
20
Хижниченко
4-4-1-1
1
Нильсен
15
Балдвинссон
0
Давидсен
3
Давидсен
2
Наес
10
Хольст
6
Ханссон
7
Беньяминсен
6
Ольсен
14
Эдмундссон
12
Моуритсен
23
Щеткин
16
Финонченко
16
Финонченко
23
Щеткин
11
Жумаскалиев
10
Хайруллин
10
Хайруллин
11
Жумаскалиев
3
Кислицын
9
Остапенко
9
Остапенко
3
Кислицын
6
Ханссон
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
6
Ханссон
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
9
Клеттскард
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Казахстан
Фарерские острова
7
Игорь Юрин
ЦП
13
Захар Коробов
ЦЗ
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
15
Лиф Никласен
ЦФ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
7
Игорь Юрин
ЦП
13
Захар Коробов
ЦЗ
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
Остались в запасе
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
15
Лиф Никласен
ЦФ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Казахстан - Фарерские острова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Джонни Казанова
Стадион:
Астана Арена
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