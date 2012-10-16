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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Ирландия
Фарерские острова - Ирландия: обзор матча 16 октября 2012
Фарерские острова
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 4
Завершен
Ирландия
68'
А. Хансен
46'
М. Уилсон
53'
Д. Уолтерс
74'
П. Юстинуссен (АГ)
89'
Д. О'Ди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Ирландия
90'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
К. Эндрюс
89'
ГОЛ! 1:4!
Д. О'Ди
Пас отдал
Э. МакГиди
Замена
Х. Элттор
️️️️
Й. Эдмундссон
81'
80'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Кин
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
П. Юстинуссен
Желтая карточка
А. Хансен
69'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Хансен
68'
Замена
А. Хансен
️️️️
О. Фэре
61'
Замена
Э. Якобсен
️️️️
Д. Удсен
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Уилсон
46'
Замена
С. Кокс
️️️️
Р. Брэди
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
15
Рогви Хольм
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Коннор Клиффорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
1
Нильсен
2
Наес
13
Юстинуссен
15
Фэре
15
Балдвинссон
8
Самуэльсен
13
Удсен
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
4-3-1-2
1
Вествуд
2
Коулмен
4
О'Ши
18
О'Ди
20
Уилсон
8
Эндрюс
8
МакКарти
11
Брэди
7
МакГиди
10
Кин
14
Уолтерс
14
Эдмундссон
11
Элттор
11
Элттор
14
Эдмундссон
13
Удсен
22
Якобсен
22
Якобсен
13
Удсен
15
Фэре
21
Хансен
21
Хансен
15
Фэре
8
Эндрюс
18
Мейлер
18
Мейлер
8
Эндрюс
11
Брэди
20
Кокс
20
Кокс
11
Брэди
10
Кин
9
Лонг
9
Лонг
10
Кин
Остались в запасе
Фарерские острова
Ирландия
6
Рене Юнсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
15
Рогви Хольм
ЦЗ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
9
Джилли Соренсен
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
22
Коннор Клиффорд
ЦП
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
17
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
6
Рене Юнсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
15
Рогви Хольм
ЦЗ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
0
Якуп Миккельсен
ВР
9
Джилли Соренсен
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Коннор Клиффорд
ЦП
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
17
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Фарерские острова - Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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