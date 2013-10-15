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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Австрия
Фарерские острова - Австрия: обзор матча 15 октября 2013
Фарерские острова
15.10.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 3
Завершен
Австрия
16'
А. Иваншиц
64'
С. Предль
67'
Д. Алаба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Австрия
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
89'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
С. Ольсен
81'
80'
Замена
М. Ортлехнер
️️️️
С. Предль
Замена
К. Ольсен
️️️️
П. Клеттскард
74'
73'
Желтая карточка
Э. Погатец
71'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
К. Фукс
Замена
К. Моуритсен
️️️️
К. Хольст
71'
70'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Харник
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Алаба
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Предль
Пас отдал
А. Иваншиц
Желтая карточка
Х. Ханссон
45'
43'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
Й. Давидсен
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Пас отдал
М. Харник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Фарерские острова
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
13
Даниэль Удсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-2-4-1
1
Нильсен
0
Давидсен
13
Юстинуссен
15
Балдвинссон
3
Давидсен
2
Наес
10
Хольст
7
Беньяминсен
6
Ханссон
6
Ольсен
9
Клеттскард
3-2-2-2
1
Линднер
17
Кляйн
15
Предль
8
Алаба
4
Погатец
5
Фукс
0
Кавлак
10
Иваншиц
11
Харник
0
Хозинер
10
Хольст
12
Моуритсен
12
Моуритсен
10
Хольст
6
Ольсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
6
Ольсен
9
Клеттскард
11
Ольсен
11
Ольсен
9
Клеттскард
5
Фукс
13
Зуттнер
13
Зуттнер
5
Фукс
15
Предль
14
Ортлехнер
14
Ортлехнер
15
Предль
11
Харник
9
Забитцер
9
Забитцер
11
Харник
Остались в запасе
Фарерские острова
Австрия
13
Даниэль Удсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
1
Роберт Альмер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
13
Даниэль Удсен
ЦП
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
21
Рой Даниэльсен
ЦЗ
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Фарерские острова - Австрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Торсвеллур
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