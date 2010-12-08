Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008