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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Осер
Милан - Осер: обзор матча 15 сентября 2010
Милан
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Осер
66'
З. Ибрагимович
69'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Осер
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Замена
К. Шафни
️️️️
С. Ланжиль
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
В. Бирса
Замена
И. Абате
️️️️
Л. Антонини
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
К. Зеедорф
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
19'
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Амброзини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
23
Бонера
13
Неста
7
Антонини
10
Зеедорф
21
Пирло
90
Амброзини
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
12
Пато
4-4-2
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
14
Олиеч
88
Ндинга
23
Бирса
25
Педретти
7
Ланжиль
27
Йелень
7
Антонини
20
Абате
20
Абате
7
Антонини
90
Амброзини
27
Боатенг
27
Боатенг
90
Амброзини
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
7
Ланжиль
25
Шафни
25
Шафни
7
Ланжиль
23
Бирса
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
23
Бирса
Остались в запасе
Милан
Осер
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Милан - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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