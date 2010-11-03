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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Осер - Аякс
Осер - Аякс: обзор матча 03 ноября 2010
Осер
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
9'
Ф. Саммаритано
83'
С. Ланжиль
79'
Т. Алдервейрелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Аякс
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
Ж. Берто
️️️️
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:1!
С. Ланжиль
Пас отдал
К. Шафни
Замена
К. Шафни
️️️️
Р. Конту
ГОЛ! 1:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
М. Сулеймани
️️️️
В. Анита
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Э. Эно
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
ГОЛ! 1:0!
Ф. Саммаритано
Пас отдал
Ж. Кверсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-3-1-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
88
Ндинга
25
Педретти
23
Бирса
7
Саммаритано
20
Кверсия
18
Конту
4-4-2
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
21
Линдгрен
18
Эмануэльсон
21
Эно
6
Анита
6
Де Зеув
77
Эль-Хамдауи
9
Суарес
7
Саммаритано
23
Берто
23
Берто
7
Саммаритано
18
Конту
25
Шафни
25
Шафни
18
Конту
20
Кверсия
7
Ланжиль
7
Ланжиль
20
Кверсия
6
Анита
10
Сулеймани
10
Сулеймани
6
Анита
21
Эно
6
Де Йонг
6
Де Йонг
21
Эно
6
Де Зеув
24
Эриксен
24
Эриксен
6
Де Зеув
Остались в запасе
Осер
Аякс
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Осер - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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