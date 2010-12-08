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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Осер
Реал - Осер: обзор матча 08 декабря 2010
Реал
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
4 : 0
Завершен
Осер
12'
К. Бензема
50'
К. Роналду
72'
К. Бензема
88'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осер
Замена
С. Ланжиль
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Замена
Э. Гарай
️️️️
Марсело
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Р. Конту
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Диарра
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Б. Педретти
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Замена
А. Адан
️️️️
Е. Дудек
Желтая карточка
М. Диарра
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-3-1-2
25
Дудек
12
Марсело
39
Альбиоль
6
Карвалью
5
Арбелоа
9
Диарра
19
Диарра
23
Гранеро
14
Леон
9
Бензема
7
Роналду
4-5-1
16
Сорен
12
Миньо
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
23
Бирса
25
Шафни
25
Педретти
18
Конту
25
Дудек
1
Адан
1
Адан
25
Дудек
12
Марсело
24
Гарай
24
Гарай
12
Марсело
7
Роналду
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Роналду
25
Педретти
7
Саммаритано
7
Саммаритано
25
Педретти
18
Конту
20
Кверсия
20
Кверсия
18
Конту
23
Бирса
7
Ланжиль
7
Ланжиль
23
Бирса
Остались в запасе
Реал
Осер
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Реал - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Бернабеу
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