Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Осер - Милан
Осер - Милан: обзор матча 23 ноября 2010
Осер
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Милан
64'
З. Ибрагимович
90+2'
Роналдиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Милан
+4
Желтая карточка
Р. Страссер
+3
Замена
Р. Страссер
️️️️
Д. Гаттузо
+2
ГОЛ! 0:2!
Роналдиньо
Пас отдал
Робиньо
Желтая карточка
А. Неста
Замена
Роналдиньо
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Конту
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Ф. Саммаритано
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Замена
К. Шафни
️️️️
С. Ангбар
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Осер
1
Реми Риу
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
3
Родни Страссер
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4-4-1-1
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
23
Бирса
88
Ндинга
25
Педретти
14
Олиеч
7
Саммаритано
18
Конту
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
90
Амброзини
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
70
Робиньо
11
Ибрагимович
2
Ангбар
25
Шафни
25
Шафни
2
Ангбар
18
Конту
20
Траоре
20
Траоре
18
Конту
7
Саммаритано
20
Кверсия
20
Кверсия
7
Саммаритано
8
Гаттузо
3
Страссер
3
Страссер
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Осер
Милан
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
7
Стивен Ланжиль
РФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Осер - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (Оба - Словения)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Осер
Милан
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+