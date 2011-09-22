|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:2
|Новара (Новара)
|24.03.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Рома (Рим)
|10.03.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.01.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Кьево (Верона)
|18.12.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|Рома (Рим)
|12.12.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|04.12.2011
|1' -74'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Рома (Рим)
|72'
|01.10.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|22.09.2011
|71' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Сиена (Сиена)