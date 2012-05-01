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Сисиньо
Статистика
Сисиньо - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1980 (46)
#12 | Защитник
171 см | 67 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 0
01.05.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
24.03.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 1
10.03.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
08.01.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 3
18.12.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
12.12.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
1' - 74'
72'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
1 : 1
22.09.2011
Сиена
71' - 90'
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