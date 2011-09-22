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    Сисиньо - статистика

    Защитник
    Имя Жоао ди Сезаре
    Фамилия Сисеру
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1980 (42 года)
    Рост 171
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    01.04.2012 Был в запасе Рома (Рим) 5:2 Новара (Новара)
    24.03.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Рома (Рим)
    10.03.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Рома (Рим)
    08.01.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Кьево (Верона)
    18.12.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:3 Рома (Рим)
    12.12.2011 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Ювентус (Турин)
    04.12.2011 1' -74' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Рома (Рим)
    72'
    01.10.2011 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    22.09.2011 71' -90' Рома (Рим) 1:1 Сиена (Сиена)
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