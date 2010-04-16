|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2010
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|29.07.2010
|1' -69'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|22'
|17.07.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.07.2010
|37' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|05.07.2010
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|14.05.2010
|79' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.05.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|04.05.2010
|1' -63'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.04.2010
|1' -88'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.04.2010
|1' -60'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|19.03.2010
|61' -87'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|11.03.2010
|58' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)