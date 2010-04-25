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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 25 апреля 2010
Кр. Советов (мол)
25.04.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 3
Завершен
Амкар (мол)
15'
В. Хозин (П)
34'
А. Рябокобыленко
60'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Замена
️️️️
М. Макагонов
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
️️️️
Р. Газзаев
Замена
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
Д. Костяев
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
️️️️
А. Субботин
Замена
️️️️
А. Рылов
Замена
️️️️
А. Концедалов
Замена
️️️️
В. Гаглоев
Замена
️️️️
В. Калашников
Желтая карточка
А. Субботин
Замена
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 1:2!
А. Субботин
Замена
️️️️
М. Кретов
Замена
Д. Ершов
️️️️
М. Шумайлов
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:1!
А. Рябокобыленко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Хозин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
0
Максим Кретов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
35
Руслан Йончев
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
4-1-3-2
30
Алексеев
43
Костяев
50
Лагиевка
2
Хозин
25
Концедалов
15
Цаллагов
10
Газзаев
44
Буданов
10
Рылов
77
Салугин
0
Кретов
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
2
Морозов
2
Морыганов
6
Калашников
2
Макагонов
5
Рябокобыленко
18
Коломейцев
27
Гаглоев
10
Секретов
18
Бурмистров
9
Субботин
41
Шумайлов
35
Ершов
35
Ершов
41
Шумайлов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
35
Руслан Йончев
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
35
Руслан Йончев
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
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2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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