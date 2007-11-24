Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Барбарез - статистика

    Имя Сергей
    Фамилия Барбарез
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 1971 (51 год)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2007 1' -90' Байер (Леверкузен) 4:1 Дуйсбург (Дуйсбург)
    • Читайте нас: 
    11