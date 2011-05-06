|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2011
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.07.2011
|80' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.07.2011
|74' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:5
|Динамо (мол) (Москва)
|25.06.2011
|1' -46'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.06.2011
|46' -84'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.06.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.06.2011
|1' -28'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.06.2011
|41' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.05.2011
|76' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.05.2011
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|30.04.2011
|1' -65'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2011
|1' -68'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2011
|1' -58'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)