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    Евгений Филиппов - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1993 (30 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2011 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    30.07.2011 80' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    23.07.2011 74' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:5 Динамо (мол) (Москва)
    25.06.2011 1' -46' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.06.2011 46' -84' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.06.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.06.2011 1' -28' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.06.2011 41' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.05.2011 76' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    06.05.2011 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    30.04.2011 1' -65' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.04.2011 1' -68' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.04.2011 1' -58' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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