Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. PARI Первая лига 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012