Михаил Горелишвили - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Мерабиевич
|Фамилия
|Горелишвили
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Мерабиевич
|Фамилия
|Горелишвили
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:4
|Велес (Москва)
|16.09.2020
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)