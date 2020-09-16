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    Михаил Горелишвили - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Мерабиевич
    Фамилия Горелишвили
    Команда Ленинградец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1993 (29 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:4 Велес (Москва)
    16.09.2020 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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