Хосеп Айяла - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хосеп
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хулиан-де-Лория
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|175
|Имя
|Хосеп
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хулиан-де-Лория
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2015
|70' -90'
|Уэльс
|2:0
|Андорра
|82'
|06.09.2015
|1' -81'
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Андорра
|03.09.2015
|Был в запасе
|Израиль
|4:0
|Андорра
|12.06.2015
|1' -60'
|Андорра
|1:3
|Кипр
|37'
|28.03.2015
|Был в запасе
|Андорра
|0:3
|Босния и Герцеговина
|16.11.2014
|46' -90'
|Кипр
|5:0
|Андорра
|13.10.2014
|40' -90'
|Андорра
|1:4
|Израиль
|10.10.2014
|1' -90'
|Бельгия
|6:0
|Андорра
|30'
|09.09.2014
|1' -86'
|Андорра
|1:2
|Уэльс