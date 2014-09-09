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    Хосеп Айяла - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хосеп
    Фамилия Айяла
    Команда ФК Андорра
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хулиан-де-Лория
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1980 (42 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 70' -90' Уэльс 2:0 Андорра
    82'
    06.09.2015 1' -81' Босния и Герцеговина 3:0 Андорра
    03.09.2015 Был в запасе Израиль 4:0 Андорра
    12.06.2015 1' -60' Андорра 1:3 Кипр
    37'
    28.03.2015 Был в запасе Андорра 0:3 Босния и Герцеговина
    16.11.2014 46' -90' Кипр 5:0 Андорра
    13.10.2014 40' -90' Андорра 1:4 Израиль
    10.10.2014 1' -90' Бельгия 6:0 Андорра
    30'
    09.09.2014 1' -86' Андорра 1:2 Уэльс
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