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Расписание матчей
Евро-2024
Кипр - Андорра
Кипр - Андорра: обзор матча 16 ноября 2014
Кипр
16.11.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 4 тур
5 : 0
Завершен
Андорра
10'
Г. Меркис
31'
Г. Эфрем
42'
Г. Эфрем
60'
Г. Эфрем
87'
Д. Христофи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Андорра
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Д. Христофи
87'
83'
Желтая карточка
М. Пужоль
Замена
К. Лайфис
️️️️
Г. Эфрем
78'
74'
Замена
В. Родригес
️️️️
Ж. Рубио
Замена
Г. Колокудиас
️️️️
Н. Митидис
63'
ГОЛ! 4:0!
Г. Эфрем
60'
49'
Замена
А. Родригес
️️️️
И. Лима
46'
Замена
Х. Айяла
️️️️
М. Виейра
Замена
А. Макрис
️️️️
Э. Алонефтис
46'
44'
Желтая карточка
К. Мартинес
ГОЛ! 3:0!
Г. Эфрем
Пас отдал
Д. Христофи
42'
ГОЛ! 2:0!
Г. Эфрем
Пас отдал
Н. Митидис
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Меркис
Пас отдал
Г. Эфрем
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Яннис Димитру
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Кипр
22
Гиоргос Лоизу
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
7
Андреас Папафанасиу
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
4-4-2
1
Георгаллидес
6
Хараламбус
3
Антониадес
4
Меркис
2
Димитру
0
Алонефтис
14
Лабан
23
Николау
7
Эфрем
9
Христофи
10
Митидис
4-5-1
13
Поль
2
Мартинес
18
Рубио
5
Эмили Гарсия
6
Лима
21
Гарсия
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
19
Лоренцо
9
Риера
10
Митидис
16
Колокудиас
16
Колокудиас
10
Митидис
7
Эфрем
19
Лайфис
19
Лайфис
7
Эфрем
0
Алонефтис
23
Макрис
23
Макрис
0
Алонефтис
6
Лима
20
Родригес
20
Родригес
6
Лима
18
Рубио
18
Родригес
18
Родригес
18
Рубио
8
Виейра
18
Айяла
18
Айяла
8
Виейра
Остались в запасе
Кипр
Андорра
22
Гиоргос Лоизу
ВР
7
Андреас Папафанасиу
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
9
Аарон Санчес
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ВР
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
22
Гиоргос Лоизу
ВР
7
Андреас Папафанасиу
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
9
Аарон Санчес
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ВР
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Кипр - Андорра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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