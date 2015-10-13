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Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Андорра
Уэльс - Андорра: обзор матча 13 октября 2015
Уэльс
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 10 тур
2 : 0
Завершен
Андорра
50'
А. Рэмзи
86'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Андорра
Замена
С. Чёрч
️️️️
Э. Уилльямс
86'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Дэвис
86'
82'
Желтая карточка
Х. Айяла
81'
Замена
М. Гарсия
️️️️
И. Лоренцо
78'
Желтая карточка
А. Родригес
70'
Замена
Х. Айяла
️️️️
О. Сонеже
65'
Желтая карточка
Ф. Поль
58'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Желтая карточка
Э. Уилльямс
58'
57'
Желтая карточка
М. Виейра
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
50'
49'
Желтая карточка
И. Лоренцо
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Д. Эдвардс
46'
Желтая карточка
Д. Воган
33'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Х. Робсон-Кану
23'
15'
Желтая карточка
И. Лима
12'
Замена
Г. Риера
️️️️
В. Морейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
4-3-1-2
1
Хеннесси
4
Дэвис
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Честер
0
Воган
18
Уильямс
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
18
Воукс
3-2-3-1
13
Поль
6
Лима
15
Сан Николас
18
Рубио
4
Сонеже
5
Льовера
17
Морейра
19
Лоренцо
8
Виейра
9
Санчес
Эдвардс
8
Лоуренс
8
Лоуренс
Эдвардс
9
Робсон-Кану
14
Эдвардс
14
Эдвардс
9
Робсон-Кану
6
Уилльямс
23
Чёрч
23
Чёрч
6
Уилльямс
19
Лоренцо
21
Гарсия
21
Гарсия
19
Лоренцо
4
Сонеже
18
Айяла
18
Айяла
4
Сонеже
17
Морейра
9
Риера
9
Риера
17
Морейра
Остались в запасе
Уэльс
Андорра
20
Джейк Тэйлор
ЦП
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
1
Хосеп Гомес
ВР
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
20
Джейк Тэйлор
ЦП
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Уэльс - Андорра
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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