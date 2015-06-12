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Евро-2024
Андорра - Кипр
Андорра - Кипр: обзор матча 12 июня 2015
Андорра
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Кипр
2'
Д. Жуниор (АГ)
13'
Н. Митидис
45+1'
Н. Митидис
53'
Н. Митидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Кипр
88'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
К. Макридис
82'
Замена
Н. Александру
️️️️
Д. Христофи
Замена
К. Пеппе
️️️️
М. Ребес
79'
76'
Замена
Г. Экономидес
️️️️
В. Лабан
Замена
И. Лима
️️️️
С. Морено
67'
Замена
О. Сонеже
️️️️
Х. Айяла
60'
Желтая карточка
М. Гарсия
56'
53'
ГОЛ! 1:3!
Н. Митидис
Пас отдал
К. Макридис
51'
Пенальти не реализован!
Д. Жуниор
Желтая карточка
М. Ребес
50'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Митидис
Пас отдал
Г. Эфрем
Желтая карточка
Х. Айяла
37'
26'
Желтая карточка
В. Лабан
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Митидис
Пас отдал
Д. Христофи
Желтая карточка
Ж. Рубио
6'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Жуниор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
2
Яннис Димитру
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Несторас Митидис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
14
Карлос Пеппе
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Кипр
0
Алешандре Негри
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Поль
4
Ребес
18
Айяла
2
Мартинес
18
Родригес
18
Рубио
21
Гарсия
3
Валес
11
Морено
9
Санчес
4-3-1-2
1
Георгаллидес
2
Жуниор
3
Антониадес
5
Сиелис
2
Димитру
23
Николау
7
Эфрем
14
Лабан
13
Макридис
9
Христофи
10
Митидис
18
Айяла
4
Сонеже
4
Сонеже
18
Айяла
11
Морено
6
Лима
6
Лима
11
Морено
4
Ребес
14
Пеппе
14
Пеппе
4
Ребес
13
Макридис
20
Кастанос
20
Кастанос
13
Макридис
14
Лабан
23
Экономидес
23
Экономидес
14
Лабан
9
Христофи
11
Александру
11
Александру
9
Христофи
Остались в запасе
Андорра
Кипр
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
8
Хараламбос Кириаку
ОП
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
0
Алешандре Негри
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Остались в запасе
8
Хараламбос Кириаку
ОП
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
0
Алешандре Негри
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Андорра - Кипр
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Эстади Насьонал
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