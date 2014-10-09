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    Мирко Ивановски - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Мирко
    Фамилия Ивановски
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Битола
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 Был в запасе Белоруссия 0:0 Северная Македония
    09.10.2015 64' -90' Северная Македония 0:2 Украина
    08.09.2015 1' -69' Северная Македония 0:1 Испания
    05.09.2015 1' -90' Люксембург 1:0 Северная Македония
    14.06.2015 56' -90' Словакия 2:1 Северная Македония
    15.11.2014 70' -90' Северная Македония 0:2 Словакия
    12.10.2014 1' -70' Украина 1:0 Северная Македония
    09.10.2014 Был в запасе Северная Македония 3:2 Люксембург
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