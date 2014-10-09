Мирко Ивановски - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Ивановски
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Ивановски
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Северная Македония
|09.10.2015
|64' -90'
|Северная Македония
|0:2
|Украина
|08.09.2015
|1' -69'
|Северная Македония
|0:1
|Испания
|05.09.2015
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Северная Македония
|14.06.2015
|56' -90'
|Словакия
|2:1
|Северная Македония
|15.11.2014
|70' -90'
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|12.10.2014
|1' -70'
|Украина
|1:0
|Северная Македония
|09.10.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург