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Александр Закускин - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1993 (33)
#8 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 2
19.05.2013
Локомотив (мол)
1' - 90'
84'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
11.05.2013
ЦСКА (мол)
1' - 90'
32'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Амкар (мол)
1 : 4
04.05.2013
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 4
26.04.2013
Ростов (мол)
1' - 80'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Кубань (мол)
0 : 3
19.04.2013
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Локомотив (мол)
4 : 2
12.04.2013
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
05.04.2013
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Рубин (мол)
1 : 2
29.03.2013
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
15.03.2013
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
10.11.2012
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
03.11.2012
Локомотив (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
25.10.2012
Амкар (мол)
86' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
05.10.2012
Кубань (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Зенит (мол)
2 : 3
28.09.2012
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ахмат (мол)
2 : 1
21.09.2012
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Локомотив (мол)
2 : 3
01.09.2012
Спартак М (мол)
1' - 73'
62'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
24.08.2012
Динамо (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Краснодар (мол)
2 : 5
03.08.2012
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Локомотив (мол)
7 : 0
27.07.2012
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
18'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Мордовия (мол)
1 : 1
19.07.2012
Локомотив (мол)
1' - 90'
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