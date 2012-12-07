|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|20
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|84'
|11.05.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|32'
|04.05.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|26.04.2013
|1' -80'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.04.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.04.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|29.03.2013
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2013
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.12.2012
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|10.11.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.11.2012
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.10.2012
|86' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.10.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|28.09.2012
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.09.2012
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.09.2012
|1' -73'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|62'
|24.08.2012
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.08.2012
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.07.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18'
|19.07.2012
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)