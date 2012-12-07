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    Александр Закускин - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Олегович
    Фамилия Закускин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 20 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    84'
    11.05.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    32'
    04.05.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:4 Локомотив (мол) (Москва)
    26.04.2013 1' -80' Локомотив (мол) (Москва) 1:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.04.2013 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    12.04.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    05.04.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    29.03.2013 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    15.03.2013 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 5:1 Локомотив (мол) (Москва)
    07.12.2012 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2
    10.11.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    03.11.2012 1' -46' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    25.10.2012 86' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    05.10.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Академия Кубань (Краснодар)
    28.09.2012 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:3 Локомотив (мол) (Москва)
    21.09.2012 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.09.2012 1' -73' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    62'
    24.08.2012 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    03.08.2012 46' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:5 Локомотив (мол) (Москва)
    27.07.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18'
    19.07.2012 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
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