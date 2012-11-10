Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 10 ноября 2012
Локомотив (мол)
10.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 0
Завершен
Анжи (мол)
38'
К. Муллин
62'
П. Хартияди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Замена
Д. Барышников
️️️️
А. Ярковой
90'
+3
Замена
А. Жижин
️️️️
Н. Саламатов
88'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Т. Мустафин
86'
80'
Желтая карточка
И. Сулейманов
Замена
А. Курзенев
️️️️
К. Муллин
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Ломакин
72'
Пенальти не реализован!
Н. Саламатов
71'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Турик
67'
65'
Замена
М. Загиров
️️️️
Т. Мусалов
ГОЛ! 2:0!
П. Хартияди
62'
53'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Ю. Удунян
ГОЛ! 1:0!
К. Муллин
38'
29'
Замена
М. Гамидов
️️️️
Р. Наврузов
11'
Желтая карточка
М. Мусалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
8
Александр Закускин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
65
Радик Наврузов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
9
Александр Жижин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-5-1-1
22
Лобанцев
26
Мустафин
89
Ярковой
2
Серасхов
25
Турик
24
Хартияди
14
Цвейба
90
Ломакин
10
Саламатов
8
Закускин
9
Муллин
3-5-1-1
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
5
Мусалов
52
Магомедов
66
Сулейманов
80
Корголоев
24
Расулов
75
Мусалов
65
Наврузов
92
Мирзаев
10
Саламатов
9
Жижин
9
Жижин
10
Саламатов
89
Ярковой
99
Барышников
99
Барышников
89
Ярковой
26
Мустафин
4
Чалов
4
Чалов
26
Мустафин
90
Ломакин
21
Миранчук
21
Миранчук
90
Ломакин
25
Турик
59
Миранчук
59
Миранчук
25
Турик
9
Муллин
91
Курзенев
91
Курзенев
9
Муллин
44
Удунян
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
44
Удунян
75
Мусалов
71
Загиров
71
Загиров
75
Мусалов
65
Наврузов
38
Гамидов
38
Гамидов
65
Наврузов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
34
Гамзат Алданов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
91
Александр Воробьев
ВР
Остались в запасе
34
Гамзат Алданов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Локомотив-Перово
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
Вчера, 00:27
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
Вчера, 00:27
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+