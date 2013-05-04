Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 04 мая 2013
Амкар (мол)
04.05.2013, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив (мол)
83'
Э. Гагиты
45'
А. Корян
48'
А. Корян
74'
К. Муллин
90+4'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
А. Ломакин
90'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
90'
90'
Замена
А. Пугиев
️️️️
А. Корян
ГОЛ! 1:3!
Э. Гагиты
83'
Желтая карточка
Д. Нийхолт
81'
78'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Д. Барышников
76'
Замена
А. Турик
️️️️
П. Хартияди
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Е. Тюкалов
74'
74'
ГОЛ! 0:3!
К. Муллин
72'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Миранчук
Замена
Э. Гагиты
️️️️
П. Шувалов
71'
68'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Курзенев
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
А. Панцырев
62'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Трошев
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Корян
46'
Замена
О. Мурачев
️️️️
С. Цвейба
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
В. Гаглоев
46'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
С. Матяш
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
8
Александр Закускин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
77
Даниил Зуев
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
40
Трошев
44
Пермяков
25
Смирнов
45
Придюк
38
Алейников
36
Панцырев
27
Гаглоев
7
Тюкалов
10
Матяш
60
Шувалов
2-5-2-1
1
Костриков
2
Серасхов
99
Барышников
8
Закускин
24
Хартияди
92
Подберезкин
14
Цвейба
10
Саламатов
77
Корян
21
Миранчук
91
Курзенев
36
Панцырев
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
36
Панцырев
7
Тюкалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
7
Тюкалов
60
Шувалов
73
Гагиты
73
Гагиты
60
Шувалов
40
Трошев
77
Зуев
77
Зуев
40
Трошев
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Гаглоев
10
Матяш
32
Нийхолт
32
Нийхолт
10
Матяш
14
Цвейба
3
Мурачев
3
Мурачев
14
Цвейба
77
Корян
98
Пугиев
98
Пугиев
77
Корян
99
Барышников
4
Чалов
4
Чалов
99
Барышников
24
Хартияди
25
Турик
25
Турик
24
Хартияди
21
Миранчук
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Миранчук
91
Курзенев
9
Муллин
9
Муллин
91
Курзенев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
88
Владислав Федотов
ВР
Остались в запасе
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Ермолов
(Омск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
Вчера, 00:27
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
Вчера, 00:27
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+