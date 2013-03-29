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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 29 марта 2013
Рубин (мол)
29.03.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
32'
Р. Стёпин
17'
А. Миранчук
64'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
89'
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Корян
Желтая карточка
Р. Стёпин
88'
Замена
А. Казанский
️️️️
Э. Набиуллин
82'
77'
Замена
О. Мурачев
️️️️
К. Муллин
Замена
Н. Злобин
️️️️
Д. Бойко
77'
72'
Вторая желтая
С. Цвейба
Замена
М. Бабичев
️️️️
И. Рогачевский
68'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Муллин
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Пащенко
60'
54'
Желтая карточка
В. Лысцов
46'
Замена
С. Масимов
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Турик
Замена
Ю. Литке
️️️️
Н. Бабаджанов
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стёпин
32'
Желтая карточка
С. Азмун
28'
Замена
Е. Козлов
️️️️
Г. Сергеев
26'
22'
Желтая карточка
С. Цвейба
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Турик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
21
Антон Казанский
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Локомотив (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
3-3-1-3
31
Березин
3
Набиуллин
30
Хабибуллин
42
Бойко
8
Стёпин
30
Рогачевский
26
Пащенко
95
Бабаджанов
20
Азмун
70
Сикоев
38
Сергеев
3-4-2-1
22
Лобанцев
26
Мустафин
99
Барышников
50
Лысцов
10
Саламатов
14
Цвейба
92
Подберезкин
25
Турик
77
Корян
59
Миранчук
9
Муллин
95
Бабаджанов
15
Литке
15
Литке
95
Бабаджанов
3
Набиуллин
21
Казанский
21
Казанский
3
Набиуллин
38
Сергеев
7
Козлов
7
Козлов
38
Сергеев
30
Рогачевский
6
Бабичев
6
Бабичев
30
Рогачевский
42
Бойко
44
Злобин
44
Злобин
42
Бойко
9
Муллин
3
Мурачев
3
Мурачев
9
Муллин
92
Подберезкин
11
Масимов
11
Масимов
92
Подберезкин
25
Турик
21
Миранчук
21
Миранчук
25
Турик
77
Корян
91
Курзенев
91
Курзенев
77
Корян
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
8
Александр Закускин
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
77
Ярослав Малолетков
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
8
Александр Закускин
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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