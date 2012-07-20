|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2013
|87' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.03.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.11.2012
|89' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:4
|Динамо (мол) (Москва)
|06.10.2012
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.09.2012
|80' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|04.08.2012
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.07.2012
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|20.07.2012
|82' -90'
|1:4
|Динамо (мол) (Москва)