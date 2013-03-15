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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Динамо (мол)
Кубань (мол) - Динамо (мол): обзор матча 15 марта 2013
Кубань (мол)
15.03.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
23'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Динамо (мол)
89'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Моргунов
87'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
Замена
В. Калинкин
️️️️
С. Каретник
87'
Желтая карточка
А. Секрет
80'
Замена
К. Романец
️️️️
М. Малыш
76'
Желтая карточка
С. Химов
74'
69'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Катрич
66'
Замена
Р. Еремеев
️️️️
В. Левин
Замена
Э. Чолакян
️️️️
Л. Коноплев
62'
57'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
46'
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Ташаев
24'
Желтая карточка
А. Катрич
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Пас отдал
Ю. Кириллов
13'
Желтая карточка
П. Евсеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
31
Сергей Каретник
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
19
Кирилл Романец
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
58
Дмитрий Власов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
73
Владимир Дмитриев
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
4-3-1-2
1
Байчора
79
Химов
44
Журавлев
62
Хачатурян
50
Кокоскерия
7
Коноплев
23
Соснин
31
Каретник
17
Малыш
19
Секрет
14
Афолаби
3-3-3-1
39
Фролов
5
Евсеев
15
Данилкин
18
Морозов
88
Левин
77
Хохлов
42
Кириллов
88
Ташаев
14
Моргунов
77
Катрич
26
Отставнов
31
Каретник
46
Калинкин
46
Калинкин
31
Каретник
7
Коноплев
23
Чолакян
23
Чолакян
7
Коноплев
17
Малыш
19
Романец
19
Романец
17
Малыш
88
Левин
13
Еремеев
13
Еремеев
88
Левин
88
Ташаев
58
Власов
58
Власов
88
Ташаев
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
14
Моргунов
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Моргунов
77
Катрич
11
Стародуб
11
Стародуб
77
Катрич
Остались в запасе
Кубань (мол)
Динамо (мол)
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Дмитрий Зайцев
ВР
73
Владимир Дмитриев
ЦП
67
Александр Юдин
ВР
Остались в запасе
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
73
Владимир Дмитриев
ЦП
67
Александр Юдин
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Динамо (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Труд
Новости команд
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