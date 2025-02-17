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Факел
Мераби Уридия
Новости
€ 350 тыс
Мераби Уридия - новости
Факел
7 апреля 1993 (33)
#93 | Нападающий
175 см | 67 кг
Россия
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Трансферы
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
16 января
1
Экс-форвард «Торпедо»: «Жил в Москве с женой и ребенком на 50 тысяч рублей в месяц»
2025.02.17 13:17
3
Уридия: «В РПЛ нет ничего сверхъестественного, это не АПЛ и не Ла Лига»
2025.02.17 12:00
2
Видео
«Урал» пропустил от «Черноморца» с чужой половины поля
2024.07.27 20:46
3
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц
2024.01.21 20:39
3
Фото
«Рубин» расторг контракты с двумя игроками
2023.10.11 09:37
Уридия: «Командам Первой лиги платят двойные-тройные премиальные даже за ничью против «Рубина»
2023.02.25 23:58
Фото
«Рубин» объявил о двух трансферах
2023.02.13 11:23
«Рубин» договорился о трансфере двух игроков «Нефтехимика»
2023.02.07 22:10
1
«Рубин» интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
2022.12.31 11:33
Уридия: «Не хотелось судиться с «Рубином», доводить все до разбирательств»
2016.12.22 07:23
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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