«Рубин» интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»

«Рубин» хочет усилиться нападающим «Нефтехимика» Мераби Уридия.

В контракте 29-летнего футболиста есть отступные в размере 30 миллионов рублей, но, возможно, нижнекамский клуб готов продать его дешевле из-за истекающего через полгода соглашения.

Форвард хорошо знаком с Юрием Уткульбаевым, который сейчас тренирует «Рубин».

В этом сезоне Уридия забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 19 матчах.

Игрок является лучшим бомбардиром «Нефтехимика».

Он уже числился в «Рубине» с 2010 по 2016 год, но так и не дебютировал за казанцев.

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