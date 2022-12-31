Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Рубин» интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»

    «Рубин» хочет усилиться нападающим «Нефтехимика» Мераби Уридия.

    В контракте 29-летнего футболиста есть отступные в размере 30 миллионов рублей, но, возможно, нижнекамский клуб готов продать его дешевле из-за истекающего через полгода соглашения.

    Форвард хорошо знаком с Юрием Уткульбаевым, который сейчас тренирует «Рубин».

    • В этом сезоне Уридия забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 19 матчах.
    • Игрок является лучшим бомбардиром «Нефтехимика».
    • Он уже числился в «Рубине» с 2010 по 2016 год, но так и не дебютировал за казанцев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Пари НН» выкупил защитника «Рубина»
    Самые большие неожиданности года: текст, в котором рядом стоят «Спартак» и Мбаппе
    «Рубин» опубликовал прощальную речь Слуцкого
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11