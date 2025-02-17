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  • Экс-форвард «Торпедо»: «Жил в Москве с женой и ребенком на 50 тысяч рублей в месяц»

Экс-форвард «Торпедо»: «Жил в Москве с женой и ребенком на 50 тысяч рублей в месяц»

Бывший форвард «Торпедо Мераби Уридия вспомнил, как попал в клуб в 2017 году.

– Полгода метался между ЛФЛ, студенческой лигой и мини-футболом. Не хотел терять тонус. Когда новое окно открылось, позвонил в «Торпедо» – гендиректором там был человек, с которым мы были знакомы еще со времен «Москвы»: «Здравствуйте! Можете меня взять?» – «Давай, приезжай».

Меня сразу предупредили, что не смогут сделать большую зарплату, но мне было пофиг – я просто хотел вернуться в футбол.

– Сколько в итоге положили?

– 50 тысяч рублей.

– Ты жил на эти деньги в Москве с ребенком и женой?

– Да. Жили в квартире с родителями. Было тяжело, мне даже пришлось продать машину, но ничего – главное, что я смог вернуться. Летом набрал Юрий Уткульбаев: «Приезжай в Нижнекамск». Я так обрадовался, что даже про условия не спросил. В «Нефтехимике» я провел хорошие шесть лет.

  • У 31-летнего воспитанника «Рубина» 4 матча в РПЛ.
  • В Первой лиге Уридия провел 230 матчей, забил 57 голов, сделал 26 ассистов.
  • «Черноморец» идет в Первой лиге 5-м.

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Источник: Sport24

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17.02.2025 13:17
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Комментарии (2)
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Mirak92
1739796204
мажор
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VVM1964
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