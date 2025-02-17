Уридия: «В РПЛ нет ничего сверхъестественного, это не АПЛ и не Ла Лига»

Форвард «Черноморца» Мераби Уридия сравнил уровень РПЛ и Первой лиги.

– Уровень Первой лиги, как и РПЛ, упал?

– Не сказал бы. Первая лига намного сложнее РПЛ. Многие футболисты отсюда могли бы играть в Премьер-лиге – в ней вообще нет ничего сверхъестественного.

– Ты сейчас на полном серьезе?

– Конечно. Это ведь не АПЛ и не Ла Лига. Единственная проблема в том, что там, наверху, нашим ребятам зачастую предпочитают легионеров. В остальном – все дороги открыты.

Раньше, чтобы молодому футболисту попасть только в ФНЛ, нужно было пахать в дубле. Сейчас же достаточно нормально сыграть три-четыре матча в Первой лиге и тебя уже забирает команда РПЛ. Путь из молодежного футбола во взрослый стал намного легче. Но у этого есть и минус – футболисты вырастают не такими характерными, как раньше.

– В чем это выражается?

– Не умеют терпеть. Я в свое время выходил играть с ушибами, травмами, однажды даже с температурой 38. А сейчас чуть что заболит – сразу дают паузу, не тренируются. Лично меня удивляет такое отношение. Я воспитан по-другому: мы могли пропустить тренировку, только если реально не могли ходить.