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  • Уридия: «В РПЛ нет ничего сверхъестественного, это не АПЛ и не Ла Лига»

Уридия: «В РПЛ нет ничего сверхъестественного, это не АПЛ и не Ла Лига»

Форвард «Черноморца» Мераби Уридия сравнил уровень РПЛ и Первой лиги.

– Уровень Первой лиги, как и РПЛ, упал?

– Не сказал бы. Первая лига намного сложнее РПЛ. Многие футболисты отсюда могли бы играть в Премьер-лиге – в ней вообще нет ничего сверхъестественного.

– Ты сейчас на полном серьезе?

– Конечно. Это ведь не АПЛ и не Ла Лига. Единственная проблема в том, что там, наверху, нашим ребятам зачастую предпочитают легионеров. В остальном – все дороги открыты.

Раньше, чтобы молодому футболисту попасть только в ФНЛ, нужно было пахать в дубле. Сейчас же достаточно нормально сыграть три-четыре матча в Первой лиге и тебя уже забирает команда РПЛ. Путь из молодежного футбола во взрослый стал намного легче. Но у этого есть и минус – футболисты вырастают не такими характерными, как раньше.

– В чем это выражается?

– Не умеют терпеть. Я в свое время выходил играть с ушибами, травмами, однажды даже с температурой 38. А сейчас чуть что заболит – сразу дают паузу, не тренируются. Лично меня удивляет такое отношение. Я воспитан по-другому: мы могли пропустить тренировку, только если реально не могли ходить.

  • У 31-летнего воспитанника «Рубина» 4 матча в РПЛ.
  • В Первой лиге Уридия провел 230 матчей, забил 57 голов, сделал 26 ассистов.
  • «Черноморец» идет в Первой лиге 5-м.

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Источник: Sport24

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17.02.2025 12:00
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Комментарии (5)
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VPERDIV SPARTAK
1739783068
Хороший игрок
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slavа0508
1739793794
Ну здесь он не . прав в РПЛ как раз много чего сверхъестественного . начиная от судейства и удивительных контрактах посредственных игроков . одни чудеса да и только ....
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Интерес
1739801950
Ты глуп,поэтому до РПЛ не дотягиваешь.И даже для команд -претендентов на переход в РПЛ из ФНЛ.
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