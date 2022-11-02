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    Мераби Уридия - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Мераби
    Отчество Мамукович
    Фамилия Уридия
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 72' - 90' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 81' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 59' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    90'
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