Мераби Уридия - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Мераби
|Отчество
|Мамукович
|Фамилия
|Уридия
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Мераби
|Отчество
|Мамукович
|Фамилия
|Уридия
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|72' - 90'
|Кубань
|1:2
|Рубин
|Россия. Первая лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 81'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|59' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|90'