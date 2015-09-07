Сергей Дрампов - статистика
#75 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Дрампов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Дрампов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|90' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|01.11.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|88' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.09.2015
|1' -59'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|90'
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -75'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|90' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)