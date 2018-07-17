Сандро Цвейба - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Цвейба
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Цвейба
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|7
|2
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.08.2018
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|53'
|18.08.2018
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Химки (Химки)
|12.08.2018
|1' -85'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|44'
|08.08.2018
|84' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|04.08.2018
|77' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2018
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|22.07.2018
|1' -77'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|42'
|17.07.2018
|1' -87'
|Томь (Томск)
|2:0
|Факел (Воронеж)