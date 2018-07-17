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    Сандро Цвейба - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Сандро
    Фамилия Цвейба
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 7 2 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    26.08.2018 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Факел (Воронеж)
    53'
    18.08.2018 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Химки (Химки)
    12.08.2018 1' -85' Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    44'
    08.08.2018 84' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Факел (Воронеж)
    04.08.2018 77' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Шинник (Ярославль)
    29.07.2018 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Факел (Воронеж)
    22.07.2018 1' -77' Факел (Воронеж) 1:2 Сочи (Сочи)
    42'
    17.07.2018 1' -87' Томь (Томск) 2:0 Факел (Воронеж)
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