Джон Фланаган - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|07.11.2019
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Порту (Порту)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|29.08.2019
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Легия (Варшава)
|22.08.2019
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|61'
|15.08.2019
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|08.08.2019
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:4
|Рейнджерс (Глазго)
|86'