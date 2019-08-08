Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джон Фланаган - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Фланаган
    Команда Шарлеруа
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1993 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    28.11.2019 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    07.11.2019 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:0 Порту (Порту)
    24.10.2019 Был в запасе Порту (Порту) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    29.08.2019 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Легия (Варшава)
    22.08.2019 1' -90' Легия (Варшава) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    61'
    15.08.2019 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    08.08.2019 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:4 Рейнджерс (Глазго)
    86'
    • Читайте нас: 
    11